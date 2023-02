Atelier ouvert céramique Pluss Atelier de céramique Pluss, 1 avril 2023, Balbronn.

…en parlant de cette humble matière qu’est l’argile

L’art de la céramique est généralement mal connu et malheureusement sous-estimé

Si l’on compare la perception qu’en ont les habitants d’autres pays,souvent en Asie , on est bien loin des « Trésors vivants » japonais !

Tout juste si le public ne croit pas que les glaçures sortent d’un tube de peinture acrylique

Je suis heureuse de recevoir des visiteurs ,d’échanger , d’expliquer les longues étapes méticuleuses qui ne supportent aucune négligence(réflexion , conception de l’objet à réaliser , façonnage ..longue élabortion des essais de glaçures , d’engobes , de cuisson ,etc..) avant d’obtenir un résultat satisfaisant

Il y a la pièce que j’imagine , celle que je réalise et celle qui sort du four

Si toutes les étapes ne sont pas scrupuleusement respectées le résultat peut être décevant , quoiqu’il y ait quelque fois d’heureuses surprises ou une voie à suivre..

Je suis agréablement surprise de voir des jeunes gens attirés , respectueux , voire admiratifs devant le travail de céramiste , si l’on se donne la peine de leur expliquer le déroulement de la création d’une pièce et cela me conforte dans la passion de ce travail

Atelier de céramique Pluss 39 rue des Femmes 7310 Balbronn Balbronn 67310 Bas-Rhin

