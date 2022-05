Atelier de céramique organisé par Jacques Kaufmann Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’évènement: Genève

Musée Barbier-Mueller, le mercredi 15 juin à 14:30

Atelier de céramique organisé par Jacques Kaufmann ————————————————– L’atelier sera en lien avec les objets ou une partie d’objets exposés, choisis dans le musée comme « source d’inspiration ». En adoptant des outils, des gestes et des moyens simples, chaque participant-e pourra finir le façonnage d’une ou de plusieurs pièce-s en une session. Une fois façonnées, les pièces devront sécher, puis seront cuites. Les participant-e-s reviendront chercher leur réalisation après cuisson dans l’atelier de Jacques Kaufmann. ### Informations pratiques **Mercredi 15 juin à 14h30** **Durée :** 2 heures **Public :** Tous publics, dès 8 ans 10 participants maximum. [Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne.](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/mercredi-18-mai-atelier-de-ceramique-avec-jacques-kaufmann/) ### Tarifs Tarif plein : 32.-frs Tarif réduit : 26.-frs (Amis du Musée, AVS/Seniors, cartes Raiffeisen, étudiants)

