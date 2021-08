Sarreguemines Moulin de la Blies Moselle, Sarreguemines Atelier de céramique Moulin de la Blies Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

le samedi 18 septembre à Moulin de la Blies 3€ par objet réalisé. Inscription conseillée. Dans la limite des places disponibles.

Envie de vous essayer à la pratique de la céramique ? Dans le cadre de l’exposition « Terracotta Domestica », nous proposons aux adultes un atelier inspiré des réalisations de l’Atelier Polyhedre. Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines Sarreguemines Moselle

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00

