Atelier de céramique Jardins des faïenciers, 6 juin 2021-6 juin 2021, Sarreguemines.

Atelier de céramique

Jardins des faïenciers, le dimanche 6 juin à 15:30

En suivant la démarche artistique de Baptiste Ymonet et Vincent Jousseaume de l’Atelier Polyhedre, nous allons nous inspirer du Jardin des Faïenciers pour créer un vase. Comme le Japon pour l’atelier Polyhedre, le Jardin des Faïenciers regroupe une multitude d’atmosphères et de paysages qui seront notre inspiration et notre influence pour créer l’objet. La rivière, le sous-bois, les meules, la Blies, tant de lieux prompt à accueillir des fleurs et de la végétation. En nous inspirant de ces formes, nous créerons, à l’aide de plaques d’argiles, des micro-paysages, représentatifs du site du Moulin de la Blies, dans lesquels nous pourront faire apparaître la poésie d’une fleur, la tranquillité d’un ruisseau et bien plus encore. « De retour du Japon, nous poursuivrons les premières pistes explorées avec la série des Vases Couchés et l’évocation des zones humides. Les berges, les lits de rivières, les flaques d’eau, espaces mouvants que nous avons cherché à capturer à travers des formes et des lignes épurées, en allant au plus simple et sans avoir peur du vide. Trois vases horizontaux pensés aussi comme des socles pour accueillir plus de diversité dans les compositions végétales tout en invitant à la contemplation. » Atelier Polyhedre

3€ / Inscription obligatoire / dans la limite des places disponibles

Envie de vous essayer à la pratique céramique ? Dans le cadre de l’exposition « Terracotta Domestica », nous proposons aux adultes un atelier créatif inspiré des réalisations de l’Atelier Polyhedre.

Jardins des faïenciers 125 avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines, Moselle, Grand Est Sarreguemines Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:30:00 2021-06-06T17:00:00