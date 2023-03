L’atelier de poterie et de céramique vous ouvre ses portes Atelier de céramique, 27 mars 2023, Écuelles.

L’atelier de poterie et de céramique vous ouvre ses portes 27 mars – 2 avril Atelier de céramique

L’année dernière, comme en 2019, j’avais ouvert les portes de mon atelier et vous étiez venus nombreux. J’avais eu beaucoup de plaisir à vous accueillir pour vous présenter les locaux ainsi que les équipements avec lesquels je réalise des objets en céramique.

Cette année, pendant l’événement, la production ne sera pas interrompue. Certains parmi vous pourront donc assister au tournage de pièces. Il s’agit d’un moment très particulier pour le potier car au-delà du contact de ses mains avec la terre, c’est dans ces instants qu’il façonne l’objet, qu’il crée une ligne. C’est surtout lors de cette étape que l’homme et la matière forment une symbiose. Chaque pièce est unique même lorsqu’elle s’inscrit dans la production d’une petite série. Les céramiques qui naissent à l’atelier sont des objets utilitaires ou d’ornement.

J’utilise un grès blanc, une argile extraite en Allemagne. Je la cuis à haute température (1280°C) dans un four à gaz qui offre plus de possibilités qu’un four fonctionnant à l’électricité. Les émaux sont tous conçus à l’atelier. Cela nécessite d’y consacrer du temps pour la recherche et les corrections afin d’obtenir le résultat espéré. Lorsqu’une glaçure me donne satisfaction, les matières premières qui la composent sont précieusement enregistrées de même que la courbe de cuisson et le positionnement dans le four pour que je puisse reproduire le même émail.

D’autres paramètres telles que les conditions météorologiques, la taille des céramiques et l’épaisseur de leurs parois sont à prendre en considération. J’oriente ensuite mes investigations dans une autre direction, à la recherche de nouvelles merveilles. Etre potier/céramiste, c’est accepter d’être surpris à chaque défournement. Le résultat est souvent conforme à nos espérances mais il arrive que nous soyons déçus en ouvrant la porte du four. Parfois, parmi les pièces qui viennent d’être confiées au feu, se trouve une céramique de toute beauté pour nous rappeler combien ce métier est exaltant. « Etre en permanence en quête de nouveauté » : c’est ainsi que je pourrais définir mon activité de céramiste.

Dans le monde actuel où tout s’accélère, la terre nous ramène à des valeurs simples mais fondamentales. Elle nous replace au cœur de l’essentiel et nous invite à être créatifs comme l’ont été nos ancêtres de la préhistoire. Rappelons-nous que cet art du feu, est l’une des plus anciennes découvertes de l’homme et qu’elle a largement favorisé son évolution. Modelé à la main le bol, cet objet simple, en demeure le témoignage.

Cette année encore, vous serez les bienvenus. L’atelier sera ouvert pendant une semaine. Je serai heureux de vous présenter mes dernières créations et me tiendrai à votre disposition pour expliquer comment nous procédons, pour transformer en céramique une simple masse de terre crue. L’humilité est une vertu que doit posséder chaque potier car avec la terre on ne peut ni tricher ni mentir.

Atelier de céramique 5, rue traversière à Ecuelles (Saône et Loire) Écuelles 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lefeueauxartsterres@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lefeueauxartsterres/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/jeanphilippe.bressant »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683038219 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saonedoubsbressetourisme.fr/sit/le-feu-eaux-arts-terres »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

poterie céramique

Jean-Philippe BRESSANT