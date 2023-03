Portes Ouvertes : Atelier de Céramique Catherine Colomba – Hartmannswiller Atelier de céramique Catherine Colomba, 31 mars 2023, Hartmannswiller.

Niché au coeur du petit village d’Hartmannswiller, situé sur la route des vins d’Alsace, mon atelier de céramique dévoile un petit havre de paix où j’y trouve mon inspiration. Je travaille un grès blanc provenant du centre de la France, que j’aime tourner et façonner pour créer des pièces uniques et de l’utilitaire. C’est ensuite en puisant dans les trésors de cette nature avoisinante, que je récupère les cendres de sarments de vigne pour y confectionner mon propre émail. C’est alors que la magie du feu opère et dévoile ainsi des pièces uniques propres à cette cendre.

Venez découvrir mon atelier lors des JEMAA que je partagerai avec :

– David Mey, marqueteur, qui mélange des essences naturelles de bois pour créer des tableaux, lampes, décorations murales ou customiser des meubles.

– « Mademoiselle d’Ange » Frédérique Stoltz, créatrice de bijoux et objets textiles en petite série ou en pièce unique

– Floriane Schmitt, créatrice textile d’accessoires & d’objets décoratifs

Au programme : explications et demonstrations durant tout le week-end.

Atelier de céramique Catherine Colomba 4 Place de la Mairie 68500 Hartmannswiller Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0609417569 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fremaa.com/membres/thierry-stumpf/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://fremaa.com/membres/david-mey/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fremaa.com/membres/frederique-stoltz/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fremaa.com/membres/catherine-colomba »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

portes ouvertes céramique

Catherine Colomba