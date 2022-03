Atelier de cartonnage “La Cartonnerie” avec Stefano Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Atelier de cartonnage “La Cartonnerie” avec Stefano Vienne, 23 mars 2022, Vienne. Atelier de cartonnage “La Cartonnerie” avec Stefano Les Façonnarts 99 Rue de Bourgogne Vienne

2022-03-23 14:30:00 – 2022-03-23 17:30:00 Les Façonnarts 99 Rue de Bourgogne

Vienne Isère Vienne EUR 49 49 Initiez vous au cartonnage: fabriquez un objet en carton et découvrez les potentiel énorme de ce matériau. Une boite a tiroirs, un support de portable, de la décoration florale, un jouet… Choisissez votre projet et repartez avec votre réalisation. sbattista@ecomodo.fr +33 6 43 78 67 41 https://lesfaconnarts.simplybook.it/v2/ Les Façonnarts 99 Rue de Bourgogne Vienne

