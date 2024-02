Atelier » De Carouge au Salève…décollage en collage ! » Musée de Carouge Carouge GE, samedi 2 mars 2024.

Atelier » De Carouge au Salève…décollage en collage ! » Découverte de la technique simple du papier déchiré et réalisation d’un petit tableau en collage pour partager un moment de détente et de créativité ludique. 2 mars et 24 avril Musée de Carouge Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T14:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:30:00+01:00

Fin : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/

Musée de Carouge