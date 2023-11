Atelier de calligraphie tamoule et mandala – animation de Noël M128 – Missions Etrangères de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Atelier de calligraphie tamoule et mandala – animation de Noël M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, 9 décembre 2023

de 16h00 à 16h45

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 15h45

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Un atelier créatif pour apprendre l’art du mandala et s’initier à la calligraphie tamoule. Samedi 9 décembres 2023

2 ateliers : à 15h et à 16h Age conseillé : 7-10 ans

Atelier de 45 minutes

Réservation obligatoire. Gratuit. Marché de Noël Venez nombreux les 6, 7, 8 et 9 décembre au MEP pour le traditionnel marché de Noël ! Soutenez les missions MEP en Thaïlande, en Inde, en Birmanie, Corée du Sud et à Madagascar, mais aussi des associations œuvrant en Asie et des créateurs en offrant un cadeau qui a du sens. Artisanat malgache, khmer, thaï, indien, crèches, statues religieuses en bois, bijoux, peignes en corne de zébu, nappes de Noël… vous attendent aux Missions Etrangères de Paris. M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/ateliers-de-calligraphie-tamoule-et-mandala-animation-de-noel/ https://my.weezevent.com/ateliers-de-calligraphie-tamoule-et-mandala-animation-de-noel?_gl=1*mjt64i*_gcl_au*MTIwNDMyNTc0Ni4xNjkzNDc3Njk1*_ga*MzMwNTcxNTAyLjE2OTM0Nzc2OTU.*_ga_39H9VBFX7G*MTcwMDIzMTU0My41My4xLjE3MDAyMzMzMTIuNTYuMC4w

