Atelier de calligraphie Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Atelier de calligraphie Saint-Jean-de-Luz, 21 décembre 2022, Saint-Jean-de-Luz . Atelier de calligraphie 26 rue martin de Sopite Librairie du 5° art Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Librairie du 5° art 26 rue martin de Sopite

2022-12-21 – 2022-12-21

Librairie du 5° art 26 rue martin de Sopite

Pyrénées-Atlantiques EUR 10 10 A partir de 7 ans

avec Isabelle Karas

Inscription 05 59 43 66 48 A partir de 7 ans

Inscription 05 59 43 66 48 +33 5 59 43 66 48 librairie

