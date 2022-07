Atelier de calligraphie pour enfants Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Atelier de calligraphie pour enfants

11 Rue Général de Gaulle Mairie salle 5 Marcigny Saône-et-Loire

2022-07-22 – 2022-07-22

Mairie salle 5 11 Rue Général de Gaulle

Marcigny

Les Amis des arts de Marcigny proposent des ateliers enfants pour l'été, le premier sera animé par l'association charolaise « les p'tits papiers ». Le public concerné : de 6 à 12 ans, débutants ou confirmés. Durée : 2h Inscription obligatoire mouterdechantal@gmail.com

