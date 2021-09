Val-de-Moder Val-de-Moder Bas-Rhin, Val-de-Moder Atelier de Calligraphie pour enfants avec Anne Friant (à partir de 7 ans) Val-de-Moder Val-de-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Val-de-Moder

Atelier de Calligraphie pour enfants avec Anne Friant (à partir de 7 ans) Val-de-Moder, 18 septembre 2021, Val-de-Moder. Atelier de Calligraphie pour enfants avec Anne Friant (à partir de 7 ans) 2021-09-18 – 2021-09-18

Val-de-Moder Bas-Rhin EUR Les enfants pourront découvrir les postures, les outils d’écriture, les lettres, les supports en réalisant des cartes, marque-page, enveloppe sur le thème des cœurs traditionnels alsaciens. Les enfants pourront découvrir les postures, les outils d’écriture, les lettres, les supports en réalisant des cartes, marque-page, enveloppe sur le thème des cœurs traditionnels alsaciens. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Val-de-Moder Autres Lieu Val-de-Moder Adresse Ville Val-de-Moder lieuville 48.84481#7.61135