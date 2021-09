Pfaffenhoffen Musée de l'image populaire Bas-Rhin, Pfaffenhoffen Atelier de Calligraphie pour enfants avec Anne Friant (à partir de 7 ans) Musée de l’image populaire Pfaffenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Les enfants pourront découvrir les postures, les outils d’écriture, les lettres, les supports en réalisant des cartes, marques-pages, enveloppes sur le thème des cœurs traditionnels alsaciens. Professeur d’iconographie, de calligraphie, d’enluminure, Anne Friant transmettra son savoir-faire lors d’un atelier de calligraphie gothique au sein du Musée de l’Image Populaire. Cet atelier, proposé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, vous permettra de découvrir le travail d’Anne Friant qui expose jusqu’au 14 novembre 2021 : « Une vie, des œuvres ». #valdemoder #musée #imagepopulaire #canivet #églomisé #peinturesousverre #ateleir #couronne #fleurs #calligraphie #enluminure

Gratuit. Sur inscription, places limitées. Début de l’atelier : 15h. Durée : 1h30. Toutes les mesures de précaution covid sont appliquées pour la sécurité de tous.

Les enfants pourront découvrir les postures, les outils d'écriture, les lettres, les supports en réalisant des cartes, marques-pages, enveloppes sur le thème des cœurs traditionnels alsaciens. Musée de l'image populaire 24 rue du Docteur Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen Pfaffenhoffen Bas-Rhin

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

