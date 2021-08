Atelier de calligraphie parents-enfants Archives départementales de la Haute-Saône, 18 septembre 2021, Vesoul.

Atelier de calligraphie parents-enfants

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Saône

La calligraphie, la belle écriture est l’art de bien former les caractères d’écriture manuscrite. En Occident l’art des moines copistes, mais aussi de grands calligraphes avait pour but de contribuer au prestige des souverains et de l’aristocratie. Un travail de recherche pour une création parfaite qui servait avant tout la gloire de leurs commanditaires. La notion de calligraphie purement “esthétique” est plus récente et date en grande partie de l’époque contemporaine. L’art calligraphique a été développé depuis des siècles dans de nombreuses cultures comme au Moyen-Orient et en Extrême-Orient avec des techniques de réalisation spécifiques et propres à chaque tradition.

Gratuit | Durée entre 30 min et 1h

Une initiation familiale à l’art de la calligraphie.

Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul Haute-Saône



