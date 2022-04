Atelier de calligraphie Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Atelier de calligraphie Musée de la Tour des Échevins, 14 mai 2022, Luxeuil-les-Bains. Atelier de calligraphie

Musée de la Tour des Échevins, le samedi 14 mai à 18:00

Accompagné d’un animateur, apprenez à manier la plume tels les moines du scriptorium de Luxeuil. Pleins, déliés et ligatures, vous saurez tout de cet art de l’écriture qui fit la renommée de l’abbaye ! • Gratuit • En continu de 18h à 20h • Tout public, à partir de 7 ans Accompagné d’un animateur, apprenez à manier la plume tels les moines du scriptorium de Luxeuil. Vous saurez tout de l’art de l’écriture qui fit la renommée de l’abbaye ! Musée de la Tour des Échevins 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

