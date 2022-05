Atelier de calligraphie Lège-Cap-Ferret, 25 mai 2022, Lège-Cap-Ferret.

Atelier de calligraphie Méaison des archives 79 avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

2022-05-25 – 2022-05-25 Méaison des archives 79 avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret

Partez à la découverte des écritures italiennes de la Renaissance et post-Renaissance : la Chancelière et l’Anglaise. Fruit de l’évolution de l’écriture humanistique, la Chancelière est une écriture ronde et verticale aux formes inspirées par la caroline. Elle devient plus étroite et inclinée grâce à la chancellerie papale. L’écriture italique se renouvelle avec l’Anglaise, graphie synonyme de délicatesse et d’élégance. Cet atelier est animé par Laurence Bucourt, calligraphe plasticienne.

+33 5 56 03 84 00

Méaison des archives 79 avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

