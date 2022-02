Atelier de calligraphie latine et enluminure sur le thème de l’arbre Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 16 avril à 15:00

Atelier de calligraphie latine et enluminure sur le thème de l’arbre ——————————————————————– ### Enfants accompagnés de 6 à 12 ans, rdv à l’accueil des Jardins du Muséum, durée 2h. **Accessible même aux débutants.** Après une présentation rapide des différentes écritures et des outils de la calligraphie latine, l’intervenante fera une démonstration sur la construction des lettres et l’utilisation des outils biseautés (calames, plumes naturelles ou métalliques…) et des encres. Ensuite, chacun participera à des exercices de mise en pratique d’écriture et d’enluminure en couleurs autour d’une majuscule, sur le thème de l’Arbre. **Avec,** AYALA Véronique + Patrice LUCCHETTA _Crédit photo : ©AdobeStock_night_cat_

Tarif : 10 €

Dans le cadre des ateliers de découverte de la nature, rendez-vous à l’accueil des Jardins du Muséum. Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00

