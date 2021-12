Javron-les-Chapelles Javron-les-Chapelles Javron-les-Chapelles, Mayenne ATELIER DE CALLIGRAPHIE Javron-les-Chapelles Javron-les-Chapelles Catégories d’évènement: Javron-les-Chapelles

Javron-les-Chapelles Mayenne Javron-les-Chapelles Véronique Laporte, Dame Nika, pratique l’enluminure et la calligraphie dans son atelier de Rouessé-Vassé. Elle vous retrouvera pour vous initier à ce savoir-faire à la médiathèque de Javron-les-Chapelles. Inscription obligatoire au 02 43 03 62 78.

Gratuit. Public : ado/adulte. Excercez-vous à la calligraphie avec Dame Nika +33 2 43 03 62 78

Place Georges Morin Médiathèque Javron-les-Chapelles

