le dimanche 19 septembre à Synagogue consistoriale Gratuit. Sur inscription à partir du 1er septembre. Horaires des ateliers : tous les heures.

Exercez-vous à la calligraphie hébraïque avec l’artiste Michel D’Anastasio Synagogue consistoriale 39 rue Elie Bloch, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T16:00:00

