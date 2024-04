ATELIER « DE BRONZE ET D’OR » Nissan-lez-Enserune, samedi 6 avril 2024.

ATELIER « DE BRONZE ET D’OR » Nissan-lez-Enserune Hérault

Venez découvrir cette incroyable diversité de formes et de couleurs, du torque à la fibule, et initiez-vous à l’art de l’orfèvre en confectionant bracelets, bagues ou fibules sur des modèles anciens.

Tout comme aujourd’hui, les femmes et les hommes de l’Antiquité ont accordé une grande importance à leur image ! Les parures et bijoux retrouvés sur l’oppidum d’Ensérune témoignent de cette attention. De bronze, d’or de corail… Leur diversité atteste de la créativité ainsi que de la maitrise des techniques d’orfèvrerie il y a plus de 2000 ans ! Venez découvrir cette incroyable diversité de formes et de couleurs, du torque à la fibule, et initiez-vous à l’art de l’orfèvre en confectionant bracelets, bagues ou fibules sur des modèles anciens.

Lors de l’atelier, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés a minima d’un adulte. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie enserune@monuments-nationaux.fr

