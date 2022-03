Atelier de broderie sur chaussettes fabriquées dans le Tarn à l’hôtel Reynes Hôtel Reynès, 30 mars 2022, Albi.

L’atelier Missegle est un atelier de tricotage qui fabrique des chaussettes, des pulls et des accessoires uniquement en fibres naturelles de la plus haute qualité (laine mohair, mérinos, coton biologique, fil d’écosse, duvet de yack, Seacell…). Pour cet évènement, nous vous proposons de découvrir la broderie sur chaussettes, sur le thème de l’artiste tarnais Dom Robert. Pour cela, nous mettons à votre disposition nos chaussettes tricotées en coton peigné biologique longues fibres. Ce coton est d’une grande finesse et particulièrement doux. La chaussette, tricotée sans couture, est remaillée à la main : il s’agit d’un savoir-faire d’exception propre à notre atelier. Prenez le temps de ressentir la matière, l’application et la passion des mains de fées de Missegle. C’est Elodie Blueberry, spécialiste couture et broderie, qui vous initiera et vous guidera dans ce joli voyage autour de la broderie sur une pièce qui mêle la simplicité d’une chaussette à la noblesse des plus précieux savoir-faire français. Mercredi 30 Mars À 15heures à l’hôtel Reynes Places limitées pour 8 personnes ; inscription obligatoire au 0563773230 Hotel Reynes, 14 rue Timbal, Albi

