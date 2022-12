Atelier de bricolage et imagination Saint-Laurent-des-Hommes Saint-Laurent-des-Hommes Saint-Laurent-des-Hommes Catégories d’évènement: Dordogne

Atelier de bricolage et imagination sur le thème des Rois: fabrication de décors, guirlandes, personnages de 9h30 à 11h30, Bibliothèque. Gratuit. Tél: 05 53 81 70 12.

