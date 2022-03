Atelier de brassage Gézier-et-Fontenelay, 6 mars 2022, Gézier-et-Fontenelay.

Atelier de brassage Gézier-et-Fontenelay

2022-03-06 – 2022-03-06

Gézier-et-Fontenelay Haute-Saône Gézier-et-Fontenelay

La brasserie Belgo-Comtoise organise un atelier brassage, le dimanche 6 mars 2022 à 13h, à Gezier-et-Fontenelay. Vous pourrez créer votre propre bière, deux bières de 75cl/personne, à partir de différentes essences et épices. Vous pourrez également déguster 4 bières différentes en accord avec du fromage comtois et des spécialités belges. Tout en découvrant l’histoire et le processus de fabrication de la bière.

Vous pouvez réserver directement via leur site internet ou les contacter par mail : info@brasseriebelgocomtoise.com.

info@brasseriebelgocomtoise.com https://www.brasseriebelgocomtoise.com/book-online

Gézier-et-Fontenelay

