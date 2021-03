Viven Jardins du château de Viven Pyrénées-Atlantiques, Viven Atelier de bouturage sous cloche Jardins du château de Viven Viven Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Viven

Atelier de bouturage sous cloche Jardins du château de Viven, 4 juin 2021-4 juin 2021, Viven. Atelier de bouturage sous cloche

le vendredi 4 juin à Jardins du château de Viven entrée : 1€ par élève

Ateliers de bouturage sous cloche, proposés aux scolaires. Jardins du château de Viven 921 chemin du Château, 64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Viven Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T15:00:00 2021-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Viven Autres Lieu Jardins du château de Viven Adresse 921 chemin du Château, 64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Ville Viven