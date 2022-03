Atelier de bouquet floral Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

Calvados

Atelier de bouquet floral Parc des enclos Calouste Gulbenkian, 4 juin 2022, Benerville-sur-Mer. Atelier de bouquet floral

Parc des enclos Calouste Gulbenkian, le samedi 4 juin à 10:30

L’occason de créer soi-même un joli bouquet et de l’emporter chez soi pour en profiter. Réalisation de bouquet floral avec du feuillage cueillit sur le site Parc des enclos Calouste Gulbenkian Chemin des Enclos, 14910 Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Parc des enclos Calouste Gulbenkian Adresse Chemin des Enclos, 14910 Benerville-sur-Mer Ville Benerville-sur-Mer lieuville Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Departement Calvados

Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benerville-sur-mer/

Atelier de bouquet floral Parc des enclos Calouste Gulbenkian 2022-06-04 was last modified: by Atelier de bouquet floral Parc des enclos Calouste Gulbenkian Parc des enclos Calouste Gulbenkian 4 juin 2022 Benerville-sur-Mer Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer

Benerville-sur-Mer Calvados