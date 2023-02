Atelier “De bouches à oreilles” : des histoires à déguster Médiathèque-Espace Diderot, 11 mars 2023, Rezé.

2023-03-11 Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone au 02 40 04 05 37. Infos

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Gratuit Dès 8 ans Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone au 02 40 04 05 37. Infos

Participez au premier atelier de la série, à mi-chemin entre contes et gastronomie. Autour de la table, entre épluchage et papotage, rissolage et travail de création, partagez un moment avec les conteurs et découvrez les points communs entre les recettes de cuisine et les histoires, leurs techniques communes, la question des souvenirs… Et savourez à pleines dents les mets comme les histoires. L’atelier se terminera par un temps de partage de la recette, ponctué d’une petite histoire à emporter.En partenariat avec La Soufflerie

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/