ATELIER DE BIODANZA EN FAMILLE Rue de l’école Montreuil-Bellay, jeudi 7 mars 2024.

Aurore Bizot vous propose une séance ponctuelle de Biodanza spéciale famille, ouverte aux enfants dès 3 ans (des exceptions pour plus jeunes si tout petit frère qui veut accompagner), avec un adulte papa, maman, mamie, papi, tata… et les cousin(es) !

Pour passer un bon moment ensemble, s’amuser, bouger au rythme de musiques variées. La Biodanza est de l’expression corporelle qui a pour but de stimuler la joie de vivre. Elle invite à exprimer son propre mouvement spontané. La Biodanza permet d’apprendre à prendre confiance en soi et se connaître autrement. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 17:45:00

fin : 2024-03-07 19:00:00

Rue de l’école Méron

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire aurore@donevie-aubienetre.com

