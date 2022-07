Atelier de bibliothérapie Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées Arreau Dans le cadre de Partir en Livre (grande fête nationale du livre jeunesse), qui a pour thème « et vive l’amitié » en 2022, la Médiathèque d’Arreau propose différentes activités en lien avec cet évènement :

Atelier de bibliothérapie pour parler d’amitié, à partir de 12 ans, de 16h30 à 18h, sur inscription mediatheque.arreau@gmail.com +33 6 73 11 83 69 à la médiatheque ARREAU Arreau

