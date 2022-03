Atelier de biblio-créativité Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier de biblio-créativité Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Dans le cadre de la semaine de la Francophonie (du 12 au 20 mars) et de l’opération « dis-moi, dix mots », nous vous proposons un atelier de biblio-créativité animé par Jean-Yves Saez, fondateur du collectif “Les passeurs de rimes”. La biblio-créativité, qu’est-ce que c’est ? Jean-Yves Saez, fondateur du collectif Les Passeurs de Rimes décrit cette activité en ces termes : « Des jeux autour des mots, des rencontres grâce aux livres, des ateliers de micro-écriture, des lectures à voix haute, pour un moment créateur de liens, de détente, et de bien-être. A l‘occasion de cet atelier, nous vivrons un temps de partage dynamique et convivial. Guidés par le thème choisi, nous partirons en voyage au rythme des mots, attentifs à nos sensations et à nos émotions, nous ressentirons leur pouvoir ainsi que celui des voix. Ensemble nous ressentirons leurs effets apaisants et bienfaisants. Je vous proposerai des jeux autour des mots, des micro-ateliers d’écriture et des lectures à haute voix. » Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/ Littérature;Atelier

Date complète :

2022-03-19T15:00:00+01:00_2022-03-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly Adresse 16 avenue de la Porte Montmartre Ville Paris lieuville Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Departement Paris

