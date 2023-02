Transcender le quotidien Atelier de Betty de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Transcender le quotidien Atelier de Betty de Paris, 1 avril 2023, Paris. Transcender le quotidien 1 et 2 avril Atelier de Betty de Paris Expositions textile et démonstration cuve d’indigo Atelier de Betty de Paris 6 bis cité Aubry Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Île-de-France Au cœur de l’atelier de Betty de Paris, experte en plantes tinctoriales et spécialiste en cuve à l’indigo végétal écodurable, situé dans le 20ᵉ arrondissement :

Expositions de six artistes autour de la création textile :

– Betty de Paris (Teinture Indigo végétal),

– Laurent Leserre (Photos, sculpture légumineuse),

– Tadayo Koeda ( Récupération, Création textile ),

– Xingzi (artiste plasticienne, styliste),

– Amaya Eguizabal (Création textile),

– Louise Cagani (Création textile, tissage).

Vous pourrez assister à des démonstrations de tissage et teinture à l’indigo en cuve de fermentation bactérienne par les artistes.

Chaque démonstration aura lieu toutes les demi-heures de 11h à 18h samedi 1er et dimanche 2 Avril 2023.

