Jura Thématique de l’atelier : création d’un arbre de Pâques ! Pour les enfants de 5 à 12 ans Tarif pour l’activité de 1h30 :15€

Limite de 10 enfants par groupe.

Réservation avant le 11/03/2023 au 03 84 33 01 75 ou mediatheque@arcade-cchj.fr.

