Démonstration de sculpture sur bois 16 et 17 septembre Atelier de Béatrice Bonte-Maubeuge Gratuit. Entrée libre.

À la croisée de l’artisanat et de l’art, le métier de sculpteur-ornemaniste conserve toute son attractivité à une époque où l’entretien et la préservation du patrimoine, la tendance de la « seconde vie » des objets, ainsi que l’intérêt croissant pour le recyclage sont en plein essor.

Venez découvrir ce métier d’exception lors d’une visite exceptionnelle de l’atelier et de la boutique de Béatrice Bonte-Maubeuge, où vous pourrez avoir un aperçu du processus de sculpture sur bois pour créer des objets d’art.

Ce métier offre des applications variées. Que vous soyez un particulier, un antiquaire, un menuisier ou un ébéniste, chargé de la rénovation d’une église ou d’un site historique, Béatrice Bonte-Maubeuge se spécialise dans la restauration de tous types de meubles anciens. Elle travaille sur des assemblages de chaises ou de fauteuils, des pieds de meubles sculptés, des moulures et des sculptures par greffe ou reproduction à l’identique, des cadres et des miroirs en bois ou en stuc, ainsi que des ornements sur panneaux. Passionnée d’histoire de l’art, elle applique une grande rigueur dans la restauration des meubles anciens, en respectant les caractéristiques et les techniques propres à chaque époque.

Si vous avez un projet personnel, Béatrice Bonte-Maubeuge réalise également des motifs de sculptures originaux et uniques, ainsi que des éléments décoratifs d’architecture d’intérieur tels que des portes sculptées, des planches à découper, des planches apéro ou des meubles personnalisés. Son habileté et sa technicité sont remarquables.

Son travail commence par un dessin précis, parfois même un moulage. Ensuite, elle transfère le motif sur la pièce de bois. À l’aide d’outils spécifiques tels que des gouges, des ciseaux, des burins, des rabots et des gigadous, elle taille, creuse, sculpte et cisèle le bois. Enfin, elle procède au ponçage, à la vernis ou à la cire du bois.

Avant d’intervenir sur un objet à restaurer, Béatrice étudie son style, son époque d’origine, les proportions, les lignes et les volumes, ainsi que l’essence de bois utilisée pour les pièces éventuellement à reconstituer.

Atelier de Béatrice Bonte-Maubeuge 7 rue Stanislas Lavigne, 64445 Pau Pau 64000 Dufau-Tourasse Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 07 86 18 59 57 https://www.laman-beatrice-bonte-maubeuge.business.site/ https://www.facebook.com/Bonte.Maubeuge/ Depuis octobre 2017, Béatrice Bonte-Maubeuge, sculptrice-ornemaniste, travaille dans son atelier à Pau. En tant que sculptrice et ébéniste, Béatrice alterne entre la restauration de sculptures et de meubles anciens, la création de pièces personnelles ou sur commande, ainsi que le détournement d’objets récupérés pour leur donner une seconde vie.

Le bois est une matière vivante qui nécessite un long travail de préparation et de stabilisation. Gouges, burins, fermoirs, gigadous et rabots sont autant d’outils miraculeux qui viennent prolonger la main de l’artiste et transformer un banal morceau de bois en objet d’art.

Le sculpteur commence souvent sa recherche par une esquisse ou un dessin, puis poursuit son travail par un modelage qui rend l’épaisseur et la profondeur du motif. Ensuite, il s’attaque au bois en tenant compte des contraintes propres à cette matière, telles que le veinage et la densité. Enfin, la finition viendra mettre en valeur le caractère de chaque essence de bois.

