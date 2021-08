Pierrefitte-sur-Seine Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Atelier de BD autour de l’exposition « Murmures aux Archives » Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine Catégories d’évènement: Pierrefitte-sur-Seine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine

A partir d’une rencontre avec le personnel et les usagers des Archives nationales pour connaître leur ressenti et leurs expériences, quatre illustrateurs de bande dessinée ont conçu trois récits qui s’entrecroisent, issus de leur immersion dans le monde des Archives. L’atelier bande dessinée qui suivra la visite de l’exposition mettra les enfants dans la peau d’un vrai illustrateur à partir de boîtes d’archives. Activité en famille – enfants à partir de 7 ans. A 14h30 samedi et dimanche (sous reserve de l’inscription de 8 personnes minimum) reservations possibles sur [https://exploreparis.com/fr/](https://exploreparis.com/fr/)

Entrée libre – possibilité de reservation sur le site ExploreParis

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

