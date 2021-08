Genève Autre lieu Genève Atelier de battage de graines Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Atelier de battage de graines Autre lieu, 16 octobre 2021, Genève. Atelier de battage de graines

Autre lieu, le samedi 16 octobre à 14:00

Redécouvrez avec l’association Semences de Pays les gestes qui permettent année après année de reproduire les plantes dont nous nous nourrissons, une pratique semencière qui avait disparu du paysage genevois qui en avait pourtant été l’un des hauts-lieux. Tarif: CHF 30.- (adhérents et actifs ProSpecieRara) / 40.- (autres) Inscriptions : [info@semencesdepays.ch](mailto:info@semencesdepays.ch)

CHF 30.- (adhérents et actifs ProSpecieRara) / 40.- (autres)

Battage, tri, nettoyage et conservation des graines Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève