PRISMES – Atelier de couture / Création du costume de la Galipote, figure mythique des marais Atelier de Barbara Kairos Ambès, 13 décembre 2023, Ambès.

Venez inventer et créer avec nous le costume de la Galipote des marais !

Atelier de Barbara Kairos – 7 Av. du Dr Gustave Couaillac, 33810 Ambès

à 14h

✉️Inscription nécessaire auprès de Sandra, médiatrice Prismes : sandra@bam-projects.com

_______ Au programme _______

→ Atelier de couture

→ Création du costume de la Galipote, figure mythique des marais, en utilisant les tissus teintés de l’atelier du 04 novembre.

Sandra Merlet, médiatrice de Prismes et Rachel, couturière, vous proposent d’inventer et de créer ensemble le costume de la Galipote, figure mythique des marais d’Ambès. Suite à l’atelier de teinture végétale qui s’est tenu le 04 novembre dernier, avec les tissus teintés par les habitant.e.s du village, vous réaliserez le costume de cette créature légendaire…

Un nouvel atelier de création dans la continuité du cycle proposé par Sandra, consistant à la réappropriation des matières naturelles et des histoires locales ; processus qu’expérimente Barbara Kairos pendant sa résidence.

Ouvert à tous.tes / dès 12 ans. Gratuit

Retrouvez Barbara Kairos et Sandra, la médiatrice de Prismes, pour de nouvelles actions de médiation, en 2024 !

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

