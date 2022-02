Atelier de bande dessinée pour les enfants de 8 à 12 ans Goethe-Institut Paris, 2 avril 2022, Paris.

Atelier de bande dessinée pour les enfants de 8 à 12 ans

Goethe-Institut Paris, le samedi 2 avril à 10:00

Actuellement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, Karochy s’intéresse au thème du temps et c’est justement ce dont il sera question dans cet atelier. Que pensez-vous du temps ? Quelles images vous viennent spontanément à l’esprit ? À l’aide d’exemples, Karochy montrera aux enfants comment les dessinateurs/-trices de BD traitent le sujet puis les invitera à participer. Les artistes en herbe pourront repartir avec un objet surprise personnalisé. Ne laissez pas le temps filer et inscrivez-vous ! Envoyez un mail à : [bibliotheque-paris@goethe.de](mailto:bibliotheque-paris@goethe.de) (Nombre de participant.e.s limité) Karolina Chyzewska, alias **Karochy**, a étudié la bande dessinée, l’animation et la narration graphique à l’école supérieure d’art de Cassel. Elle vit à Berlin où elle travaille comme illustratrice de BD, réalisatrice de films d’animation et graphiste. Son premier ouvrage Tu reviendras (L’œuf, 2016) a été publié en allemand, en polonais et en français. Avec son collectif artistique Die Goldene Discofaust (en français : Le poing disco), elle publie des magazines BD et organise des expositions. Ses travaux cinématographiques pénètrent les hauteurs et les profondeurs humaines. Actuellement, elle participe à plusieurs expositions itinérantes et travaille à la Cité internationale des arts à Paris, où elle prépare une bande dessinée qui traite du temps.

Entrée libre, inscription obligatoire par mail

Que signifie le temps pour toi ?

