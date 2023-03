L’Atelier David Seltz reçoit ses amis artisans d’art Atelier David Seltz Créations Bois, 31 mars 2023, Mittelbergheim.

Pour cette édition 2023, David Seltz vous accueille à nouveau dans son atelier d’ébénisterie, au cœur d’un village du vignoble alsacien, dédié à la réalisation de mobilier en bois massif. Vous pourrez visiter l’atelier et découvrirez une exposition présentant ses créations récentes aux formes épurées.

Avec David Seltz la matière bois est mise à l`honneur et anoblie à l’aide de finitions d’origine naturelle. Vous pourrez également vous familiarisez avec les essences de prédilection de David telles que le noyer, le merisier ou encore le chêne.

L’atelier accueillera également en exposition trois autres ateliers d’exception pour vous faire découvrir des savoir-faire rares :

L’Atelier Rietsch, deux frères bronziers d’art qui associent leur savoir-faire de haute tradition aux nouvelles technologies pour la réalisation de luminaires et objets décoratifs de fonderie.

L’Atelier Orpimento et ses restaurateurs de bas-reliefs, fresques, tableaux et peintures murales qui viennent d’œuvrer pour la restauration de l’Hôtel du gouverneur militaire de Strasbourg.

La bijoutière Anne-Céline Bossu, spécialisée dans le travail des pierres semi-précieuses.

Des travaux en cours de réalisation par chaque artisan d’art seront visibles pour petits et grands.

Atelier David Seltz Créations Bois 1, rue Principale, 67140 Mittelbergheim

31 mars 2023, 14h00-19h00

2 avril 2023, 10h00-19h00

