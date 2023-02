Derrière les portes d’un atelier de luminaires en bois Atelier David Fournel Romanswiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Derrière les portes d’un atelier de luminaires en bois Atelier David Fournel, 31 mars 2023, Romanswiller. Derrière les portes d’un atelier de luminaires en bois 31 mars – 2 avril Atelier David Fournel Rencontres et échanges animeront cette porte ouverte. L’objectif d’immersion, dans cet atelier de création de luminaires en bois, est de sensibiliser notre rapport à la valorisation des matières premières locales employées et le travail artisanal. Seront présentés, les divers processus de fabrication du luminaire bois et sa transformation, avec des exemples de projets en cours ou futures élaborations. Les dernières créations seront également présentées, lampes à poser, veilleuses, lampadaires. Au plaisir de vous compter parmis mes plus curieux visiteurs. David Fournel Atelier David Fournel 2 b rue de la tuilerie, 67310 Romanswiller Romanswiller 67310 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

