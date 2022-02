Atelier d’aventure « Itzan, le temple des mystères » au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**En pénétrant dans le temple millénaire d’Itzan,** nous avons réveillé son éternel Gardien ! Plus que ravi de voir arriver un groupe d’aventuriers imprudents, il a refermé les portes et nous met au défi pour retrouver la liberté avant d’être prisonnier à jamais… Sur **le principe de l’Escape Game,** l’enfant utilise ses sens de l’observation, de l’analyse et d’association d’idées afin de réussir à sortir du temple pré-colombien. La coopération et l’échange sont les clés de cette aventure à suspens. • Date : **du mardi 15 au vendredi 18 février** • Horaire : de **15h à 16h30** • Public : **Pour les 9/17 ans** • Tarif : **3 €** • Sur réservation : **03 59 73 96 00** par la compagnie N’Joy [https://www.youtube.com/embed/BNCp5Qrl_Gw](https://www.youtube.com/embed/BNCp5Qrl_Gw)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T16:30:00;2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T16:30:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T16:30:00;2022-02-18T15:00:00 2022-02-18T16:30:00

Lieu Forum des Sciences Adresse 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq

