En partenariat avec l’association Solicycle, nous vous proposons un atelier auto-réparation de vélos en famille. **Le 9 avril de 10H30 à 13h**, Venez découvrir une association de votre quartier et réparer votre vélo à moindre frais. _Départ tous ensemble de Môm Didot à 10h25. N’oubliez pas de venir avec votre vélo. Réservation possible par mail, par téléphone ou le soir auprès de l’équipe de Môm’ Didot. [[Momdidot@gmail.com](mailto:Momdidot@gmail.com)](mailto:[Momdidot@gmail.com](mailto:Momdidot@gmail.com)) Faites vite, il nous reste peu de places. Au plaisir de vous revoir très bientôt! L’équipe de Môm’Didot adresse: 4 square André Lichtenberger 75014 paris tel : 09 80 51 92 76 [Momdidot@gmail.com](mailto:Momdidot@gmail.com)

