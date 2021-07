Frohmuhl Frohmuhl 67290, Frohmuhl Atelier d’automne Frohmuhl Frohmuhl Catégories d’évènement: 67290

Frohmuhl

Atelier d’automne Frohmuhl, 27 octobre 2021-27 octobre 2021, Frohmuhl. Atelier d’automne 2021-10-27 14:30:00 – 2021-10-27

Frohmuhl 67290 Frohmuhl 0 EUR En automne, les feuilles tombent, les cerfs brament et les Piverts fabriquent objets et jeux avec vous. Découvrons ensemble comment utiliser la nature d’automne pour s’amuser en famille. En automne, les feuilles tombent, les cerfs brament et les Piverts fabriquent objets et jeux avec vous. En automne, les feuilles tombent, les cerfs brament et les Piverts fabriquent objets et jeux avec vous. Découvrons ensemble comment utiliser la nature d’automne pour s’amuser en famille. dernière mise à jour : 2021-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 67290, Frohmuhl Étiquettes évènement : Autres Lieu Frohmuhl Adresse Ville Frohmuhl lieuville 48.90763#7.27936