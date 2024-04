Atelier d’automassage Jardin de Paule et Michel Arronville, samedi 1 juin 2024.

Atelier d’automassage Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Paule et Michel Participation au chapeau

Pour valoriser le sens du toucher, un atelier d’automassage sera dispensé par Sandrine Lecoq praticienne en massage et shiatsu. L’évènement se déroulera le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin de 11h à 12h et vous pourrez partager un repas « sorti du panier » à l’issue de la prestation.

Jardin de Paule et Michel 74 rue Emmanuel d'Astier 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d'Oise Île-de-France 06 70 02 05 30 Dans cette superbe cour agencée par Paule et Michel, de la rue Emmanuel d'Astier, vous allez être émerveillés.

De belles sculptures, de jolis massifs de plantes précèdent le jardin, chargé d’histoires merveilleuses que nous partageons durant les moments de lecture d’été. Parking Place du Carrouge

©Tima Miroshnichenko