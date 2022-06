Atelier d’automassage du ventre Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 12 juillet 2022, Saint-Sulpice-de-Guilleragues.

Atelier d’automassage du ventre

2022-07-12 – 2022-07-12

Saint-Sulpice-de-Guilleragues

Gironde

EUR 20 Venez découvrir une nouvelle façon de prendre soin de votre corps dans un lieu plein de charme, le gîte Papillon.

Isabelle Delebarre vous propose un atelier d’automassage du ventre le mardi 12 juillet, de 10h à midi. Apprenez des gestes simples qui vous permettront d’être plus détendu, relaxé, vous offriront un réel confort digestif et vous aideront à vous reconnecter à votre corps.

Munissez-vous d’un tapis de sol, ou matelas, d’un plaid ainsi que d’un coussin et d’une bouteille d’eau. Il vous est également recommandé de porter une tenue souple et confortable.

Uniquement sur réservation.

+33 7 77 69 17 53

Isabelle Delebarre

