Le printemps arrive à grands pas. Le moment idéal pour ressortir son vélo du garage ou rafraîchir son fier destrier après un hiver éprouvant. Dans tous les cas, une petite révision s’impose ! Nous vous attendons le samedi 26 mars de 9h30 à 16h30 sur la friche Ici on sème (28 rue Jean Roger Thorelle à Bourg-la-Reine), pour vous aider à accomplir vos menues réparations en autonomie. A noter : atelier spécial freins à 11h !

Entrée libre, participation financière demandée pour les consommables éventuellement utilisés

BLR à Vélo vous aide à entretenir et réparer vous-même votre vélo. ici on sème 28 rue Jean Roger Thorelle 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine

