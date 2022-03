Atelier d’auto-réparation Vélo à Arcueil Place du Docteur François Conso 94110 Arcueil Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Place du Docteur François Conso 94110 Arcueil, le samedi 2 avril à 14:00

Le samedi 2 avril 2022 de 14h à 17h aura lieu Place du Docteur François Conso à Arcueil (à côté de la Mairie) un Atelier d’auto-réparation vélo, en direction particulièremnet des collégiens, et ouvert également à tous les habitants d’Arcueil et des environs. Organisé en partenariat avec l’Association Mieux se Déplacer à Bicyclette, Antenne Val de Bièvre, dans le cadre du Plan Vélo d’Arcueil, avec la participation des collégiens et professeurs du collège Dulcie September prêts à apprendre à réparer leur vélo pour concourir à la Battle Transport organisée par l’association Gobal Reporters.

Entrée libre

