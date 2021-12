Paris Mairie du 13eme île de France, Paris Atelier d’auto-réparation Mairie du 13eme Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 27 novembre 2021

de 14h00 à 17h00 Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, l’association le petit Biclou en collaboration avec la mairie du 13eme organise un atelier d’autoréparation de vélo participatif et solidaire. Si votre biclou ne roule plus trop droit, si il peine à avancer, si il freine mal … Venez lui redonner un coup de jeune en le réparant avec l’aide des bénévoles sur place Mairie du 13eme 1 place d’Italie Paris 75013 Contact : 0658674866 contact@lepetitbiclou.fr www.lepetitbiclou.fr https://www.facebook.com/Le-Petit-Biclou-106352664659279/ Date complète :

