Centre socio culturel Boris Vian, le samedi 20 novembre à 14:00

Venez entretenir et réparer votre vélo avec l’appui de professionnels (association Solicycle) au Centre socio-culturel Boris Vian, 4 rue scribe 95400, Villiers-le-Bel

Venez entretenir et réparer votre vélo avec l’appui de professionnels Centre socio culturel Boris Vian 4 rue scribe, 95400 Villiers-le-Bel Les Carreaux Val-d’Oise

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T17:00:00

