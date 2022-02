Atelier d’auto-réparation de vélo avec le Petit Biclou Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’auto-réparation de vélo avec le Petit Biclou Médiathèque Jean-Pierre Melville, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 10h00 à 12h00

gratuit

Venez réparer votre vélo à la médiathèque avec le Petit Biclou, une association d’auto-réparation de vélo participative, autogérée et solidaire ! Venez réparer votre vélo à la médiathèque avec le Petit biclou ! L’association le petit Biclou est une association loi 1901 d’auto-réparation de vélo participative, autogérée et solidaire, créée en mai 2019. Elle a pour vocation d’encourager et accompagner les cyclistes dans leur pratique du vélo, avec pour but de promouvoir et créer une dynamique autour de l’utilisation du vélo dans le 13ème arrondissement. L’association le petit Biclou s’installera au rez-de-chaussée de la médiathèque avec son super vélo muni de ses outils. Les bénévoles de l’asso seront prêts à regonfler les pneus, régler les freins et identifier les réparations nécessaires. Ils auront tout le nécessaire pour vous aider à vous remettre en selle. Retrouvez le petit Biclou sur facebook et sur instagram Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville

