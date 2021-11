Genève Cité Seniors Genève Atelier d’assistance PC, Mac et tablettes numériques pour seniors Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cité Seniors, le vendredi 19 novembre à 14:00

Atelier animé par **Damien Gilomen**, Cité Seniors et des bénévoles, spécialisé.e.s dans les nouvelles technologies. Aide à l’installation de nouvelles applications sur vos PC, Mac ou tablettes. Découverte de quelques astuces et réglages. Téléchargement de logiciels et antivirus gratuits. **Venir avec son ordinateur ou sa tablette.** Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit, sans inscription

