Atelier d’assemblage Les Artigues-de-Lussac, vendredi 12 avril 2024.

Atelier d’assemblage Les Artigues-de-Lussac Gironde

Inscrivez-vous à l’atelier immersion assemblage du Château la Rose Perrière et dégustez séparément les cépages de Merlot, Cabernet Savgnon et Cabernet Franc; puis à l’aide d’éprouvettes et de pipettes vous réaliserez l’assemblage qui correspond à VOTRE goût !

Au programme

9h30 accueil

10h00 visite de la propriété et atelier pratique

11h30 dégustation

12h30 déjeuner

Merci ds vous rapprocher de la propriété pour obtenir le bon d’inscription mail@vignobles-jlsylvain.com ou 05 57 55 14 64 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:00:00

fin : 2024-04-12 14:00:00

Lieu-dit La Perrière

Les Artigues-de-Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine mail@vignobles-jlsylvain.com

